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Активистка рассказала об уехавших воевать за ВСУ соотечественников

Более сотни жителей Финляндии отправились воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Более сотни жителей Финляндии отправились воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Большинство из них либо погибли или числятся пропавшими без вести. Об этом рассказала переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски.

По ее словам, более ста человек из числа финских жителей отправились туда, и лишь немногие вернулись. Те же, кто вернулся, активно распространяли нацистскую идеологию и враждебность по отношению к русским и всему, что с ними связано.

Вопрос о судьбе погибших и пропавших без вести финских граждан практически не обсуждается публично. При этом в Финляндии легко доступны материалы для тех, кто рассматривает возможность отправиться на Украину. Эти публикации подробно описывают условия службы, позволяя потенциальным добровольцам заранее ознакомиться с ними.

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