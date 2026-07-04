Медведев назвал незаконными все санкции против России

Все односторонние ограничения против России незаконны и не могут считаться санкциями. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
По словам Медведева, санкциями можно считать только те меры, которые предусмотрены Уставом ООН или международными договорами. В случае с ограничениями против России, подчеркнул он, речь идет о другом.
«Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкции. Мы поэтому их даже так не называем. Это односторонние незаконные ограничения», — сказал зампред Совбеза.
Медведев добавил, что Москва исходит именно из такой правовой оценки западных мер. Других подробностей по этой теме он не привел.
Немногим ранее в Кремле заявили, что Россия приобрела иммунитет к западным санкциям и адаптировалась к жизни в условиях ограничений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва считает односторонние меры Евросоюза незаконными. По его словам, чем больше санкций вводит Запад, тем хуже становится для тех, кто их применяет.