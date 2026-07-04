Медведев назвал незаконными все санкции против России

Немногим ранее в Кремле заявили, что Россия приобрела иммунитет к западным санкциям и адаптировалась к жизни в условиях ограничений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва считает односторонние меры Евросоюза незаконными. По его словам, чем больше санкций вводит Запад, тем хуже становится для тех, кто их применяет.