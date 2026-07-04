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Медведев: Ормузский пролив стал оружием Ирана, но у него есть более мощное

Медведев назвал Баб-Эль-Мандебский пролив еще одним мощным оружием Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Ормузский пролив действительно стал полноценным оружием в руках Ирана. Однако в запасе у ближневосточного государства есть и более мощное. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил российский политик, еще одним полноценным оружием Ирана является Баб-Эль-Мандебский пролив. Именно его Тегеран может использовать для всевозможного влияния на другие государства.

Однако какие-либо подробности Медведев не уточнил. В частности, не объяснил, что Иран способен сделать с Баб-Эль-Мандебским проливом.

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