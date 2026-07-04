Медведев: Ормузский пролив стал оружием Ирана, но у него есть более мощное

Ормузский пролив действительно стал полноценным оружием в руках Ирана. Однако в запасе у ближневосточного государства есть и более мощное. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Как отметил российский политик, еще одним полноценным оружием Ирана является Баб-Эль-Мандебский пролив. Именно его Тегеран может использовать для всевозможного влияния на другие государства.
Однако какие-либо подробности Медведев не уточнил. В частности, не объяснил, что Иран способен сделать с Баб-Эль-Мандебским проливом.
Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.Читать дальше