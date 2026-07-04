Медведев предложил создать клуб стран, подвергшихся незаконным санкциям

«Я думаю, что мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или во всяком случае некую площадку, на которой государства, подвергшиеся санкциям, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать, а, может быть, даже и контрсанкции вводить», — заявил политик.