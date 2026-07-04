Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев предложил создать клуб стран, подвергшихся незаконным санкциям

Медведев отметил, что любые односторонние ограничения в обход ООН нелегитимны.

Источник: Комсомольская правда

Страны, столкнувшиеся с незаконными ограничениями, могут объединиться в коалицию для выработки совместного противодействия и введения контрсанкций. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам своего визита в Иран.

По его словам, идея создания такой площадки назрела давно. Он напомнил, что ранее с подобной инициативой уже выступал министр юстиции Ирана Амин Хоссейн Рахими. Теперь Москва готова придать этому предложению конкретные очертания.

«Я думаю, что мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или во всяком случае некую площадку, на которой государства, подвергшиеся санкциям, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать, а, может быть, даже и контрсанкции вводить», — заявил политик.

В качестве потенциальных участников нового объединения зампред Совбеза назвал Россию, Иран и Китай, отметив, что список государств, страдающих от давления со стороны США и Евросоюза, постоянно растет.

Медведев также обратил внимание, что любые односторонние ограничения в обход ООН нелегитимны, а значит, подобному экономическому давлению необходимо оказывать скоординированное и жесткое сопротивление. Создание официального союза позволит странам эффективнее защищать свои суверенные интересы.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше