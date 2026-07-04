Медведев предложил создать клуб стран, подвергшихся незаконным санкциям

Страны, столкнувшиеся с незаконными ограничениями, могут объединиться в коалицию для выработки совместного противодействия и введения контрсанкций. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам своего визита в Иран.
По его словам, идея создания такой площадки назрела давно. Он напомнил, что ранее с подобной инициативой уже выступал министр юстиции Ирана Амин Хоссейн Рахими. Теперь Москва готова придать этому предложению конкретные очертания.
«Я думаю, что мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или во всяком случае некую площадку, на которой государства, подвергшиеся санкциям, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать, а, может быть, даже и контрсанкции вводить», — заявил политик.
Медведев также обратил внимание, что любые односторонние ограничения в обход ООН нелегитимны, а значит, подобному экономическому давлению необходимо оказывать скоординированное и жесткое сопротивление. Создание официального союза позволит странам эффективнее защищать свои суверенные интересы.