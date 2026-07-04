Медведев: убийство властей Ирана не делает чести США

У России были варианты мирного решения иранской ядерной программы. Претензии США к Ирану по этому поводу не были обоснованы и не могли использоваться в качестве аргумента для начала боевых действий. Об этом по итогам поездки в Тегеран заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.