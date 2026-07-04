Путин заявил о полном освобождении территории ЛНР

Президент РФ Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск в зоне СВО и сделал ряд заявлений, передает ТАСС. В частности, он заявил о полном освобождении территории Луганской народной республики.
«Отмечаю, что выполнение задач соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооруженных сил [РФ]. За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», — сказал Путин. По его словам, «продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».
Президент также отметил, что стратегическая инициатива сохраняется за вооруженными силами РФ, поручил проанализировать вовлеченность «каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине».
По его словам, освобождение Константиновки имеет стратегическое значение, поскольку это крупный промышленный и транспортный узел Донбасса, взятие Константиновки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе и является ключом к освобождению всей территории ДНР.
Он заявил, что формируемая ВС РФ на российско-украинской границе зона безопасности создается на исторически русской территории. Россия, подчеркнул президент, прежде всего должна сделать все необходимое, чтобы защитить мирные объекты и своих мирных граждан, по которым бьет противник. Чем большее количество ударов будут пытаться нанести по российским мирным объектам, тем зона безопасности будет более широкой, сказал он.
Также президент не исключил, что Киев попробует предпринять диверсионные вылазки, и поручил военным быть к ним готовым.
Целью «мнимых европейцев-миротворцев» является не мир, а продолжение войны с РФ до последнего украинца, отметил Путин.