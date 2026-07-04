Путин заявил о полном освобождении территории ЛНР

Он заявил, что формируемая ВС РФ на российско-украинской границе зона безопасности создается на исторически русской территории. Россия, подчеркнул президент, прежде всего должна сделать все необходимое, чтобы защитить мирные объекты и своих мирных граждан, по которым бьет противник. Чем большее количество ударов будут пытаться нанести по российским мирным объектам, тем зона безопасности будет более широкой, сказал он.