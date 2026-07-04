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Лукашенко высказался о масштабе противоречий между США и Беларусью

Александр Лукашенко высказался о масштабе противоречий между США и Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 4 июля 2026 года, Александр Лукашенко, как передает его пресс-служба, направил поздравление в адрес своего американского коллеги Дональда Трампа по случаю Дня Независимости и 250-летия образования США. Среди прочего, президент Лукашенко высказался о масштабе противоречий между Соединенными Штатами и Республикой Беларусь.

— Между нашими народами никогда не существовало противоречий, и я как президент Беларуси готов работать вместе для нормализации белорусско-американских отношений, а также поддерживать ваши стремления сделать планету более безопасным местом для наших детей и внуков, — говорится в тексте официального поздравления в адрес Трампа.

Лукашенко также добавил, что видит особый символизм в том, что такая значимая историческая веха как 250-летие образования США выпала именно в период президентства Дональда Трампа. Своего американского коллегу Александр Лукашенко назвал человеком, который прикладывает все усилия на пользу США.

Белорусский президент пожелал Трампу и гражданам США мира, процветания и счастья.

Ранее мы писали о том, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Еленой Остапенко на Уимблдоне (читать далее вот тут).

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