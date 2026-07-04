Лукашенко высказался о масштабе противоречий между США и Беларусью

— Между нашими народами никогда не существовало противоречий, и я как президент Беларуси готов работать вместе для нормализации белорусско-американских отношений, а также поддерживать ваши стремления сделать планету более безопасным местом для наших детей и внуков, — говорится в тексте официального поздравления в адрес Трампа.