Северо-Западный регион сегодня подвергся массовой атаке БПЛА

Массовой атаке БПЛА ночью и рано утром подвергся Северо-Западный регион. Последствия устранены или устраняются. Жертв, по официальной информации, нет.
На территории Санкт-Петербурга, как сообщил губернатор города Александр Беглов, было сбито 72 БПЛА. Один из них упал в Петергофе: жертв и разрушений нет.
Удар пришелся по нефтяному терминалу, расположенному в Кировском районе Северной столицы. Техногенные последствия уже ликвидированы. Пострадавших нет.
Были введены ограничения в аэропорту Пулково. По информации на 8 утра было задержано 37 рейсов. 10 авиалайнеров были отправлены на запасные аэродромы, 11 рейсов отменено. Аэропорт приступил к работе в штатном режиме около 9 утра. К этому времени задержка более двух часов была у 41 рейса.
Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области была объявлена около 4 часов утра. Отбой воздушной опасности — около 9 утра. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, над территорией региона было сбито 72 БПЛА. «Информации о пострадавших и разрушениях по линии дежурной службы не поступало», — подчеркнул в сообщении глава региона.
Более 30 БПЛА уничтожено над территорией Псковской области. Об этом проинформировал глава региона Михаил Ведерников.
«В Великих Луках обломки БПЛА упали на закрытой территории производственного объекта. Пострадавших и разрушений нет. Повреждена проходящая по территории завода теплотрасса, горячее водоснабжение оперативно восстановлено», — сообщает губернатор. В Кунье БПЛА упал в черте населенного пункта. «Повреждено остекление в двух многоквартирных домах. По предварительной информации, три человека получили незначительные травмы от разбитого стекла. Также в Куньинском районе повреждения получила сельскохозяйственная постройка», — информирует Михаил Ведерников.
В аэропорту Пскова были введены временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Около 9 утра они были сняты.
Временные ограничения на полеты в ряде регионов Ленинградской области отразились, по сообщениям Росавиации, также и на расписании рейсов в аэропорту Храброво в Калининграде. Около 9 утра ограничения были сняты.
Ночью была отражена атака БПЛА на Новгородскую область. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Дронов.
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