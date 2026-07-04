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Минниханов прибыл в Мордовию с рабочим визитом

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Республику Мордовия. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

В селе Аксеново он совместно с главой региона Артёмом Здуновым возложил цветы к памятнику воинам боевых действий и почтил память погибших в годы войны.

Затем руководители посетили местный дом культуры, который является центром развития народного творчества и татарской культуры. На базе учреждения работают десять клубных формирований, включая вокальный ансамбль «Ляйсан».

В марте текущего года в здании началась реконструкция. В ходе ремонта планируется полностью обновить инженерные коммуникации, кровлю, фасад и внутренние помещения.

Кроме того, Рустам Минниханов посетил местную мечеть, построенную в 2011 году при поддержке и участии руководителя крестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш».

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