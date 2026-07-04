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Финляндия закрыла акваторию и небо над восточной частью Финского залива

Финляндия ввела временные ограничения на судоходство в восточной части Финского залива и на авиасообщение над данным районом. Как сообщили силы обороны страны, финские ВВС были подняты в воздух в ночное время в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов на северо-западные регионы России.

Источник: AP 2024

«Силы обороны Финляндии ввели временные зоны ограничения для авиации и морского судоходства в восточной части Финского залива рано утром в субботу», — говорится в пресс-релизе финского оборонного ведомства, опубликованном в соцсети X.

В департаменте связи финского Генштаба уточнили, что ограничения были введены «в качестве меры предосторожности в связи с ударами беспилотников по России». «По этой причине мы усилили воздушное наблюдение, чтобы при необходимости обеспечить безопасность людей и условия для действий властей», — заявил представитель Генштаба Йере Палданиус газете Helsingin Sanomat.

Предыдущий раз Финляндия вводила аналогичные ограничения над Финским заливом 2 июля, два дня назад. В текущий период масштабной атаке дронов подвергся Санкт-Петербург. По данным сил обороны, было сбито 72 БПЛА. В Кировском районе города атакован нефтяной терминал. Один из сбитых дронов упал в Петергофе, пострадавших нет.

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