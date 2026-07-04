Минск призвал ОБСЕ к серьезному разговору о будущем евразийской безопасности

«Очевидно, что ни санкционное давление, ни наращивание военной инфраструктуры, ни политика изоляции не способны обеспечить прочный мир и стабильность. Напротив, подобные подходы лишь закрепляют конфронтацию и снижают возможности для дипломатического урегулирования кризисных ситуаций. Мы убеждены, что настало время возвращаться, в том числе в Парламентской ассамблее ОБСЕ, к серьезному разговору о будущем общеевропейской и евразийской безопасности. Такой диалог должен основываться на равноправии государств, уважении суверенитета, отказе от политики исключения и готовности учитывать законные интересы всех участников», — приводит его слова пресс-служба законодательного органа.
Рачков констатировал, что нынешняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в условиях продолжающегося кризиса европейской безопасности. «Военный конфликт в Восточной Европе, разрушение механизмов контроля над вооружениями, углубление политического раскола на пространстве ОБСЕ и нарастающее недоверие между государствами свидетельствуют о том, что прежняя модель обеспечения безопасности на европейском континенте больше не работает. К сожалению, многие дискуссии в нашей организации по-прежнему сосредоточены на последствиях происходящего. Однако без честного разговора о первопричинах кризиса невозможно найти устойчивые решения и обеспечить долгосрочный мир», — пояснил он.
Позиция Минска.
Парламентарий отметил, что Белоруссия последовательно выступает за формирование новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве. «Речь идет не о замене существующих механизмов новыми блоковыми конструкциями, а о создании системы, которая обеспечивала бы безопасность для всех государств и исключала бы практику укрепления собственной безопасности за счет безопасности других. Мы предлагаем сосредоточить усилия на восстановлении профессионального политического и военно-политического диалога, развитии мер доверия и транспарентности, возобновлении контактов между экспертами и поиске взаимоприемлемых решений по наиболее чувствительным вопросам безопасности. Наши концептуальные предложения представлены в “Хартии многообразия и многополярности в XXI веке”, — сказал он.
Говоря о внесенных на рассмотрение текущей сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ документов, Рачков выразил убеждение, что инициированная шведским парламентарием дополнительная резолюция по Белоруссии имеет антибелорусскую направленность и носит явно предвзятый и ангажированный характер. «Настоятельно призываем инициаторов проекта резолюции по Беларуси не вмешиваться во внутренние дела нашей страны, прикрываясь мнимой заботой о правах человека и региональной безопасности, и отозвать этот документ», — добавил он.