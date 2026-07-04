Минск призвал ОБСЕ к серьезному разговору о будущем евразийской безопасности

Парламентарий отметил, что Белоруссия последовательно выступает за формирование новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве. «Речь идет не о замене существующих механизмов новыми блоковыми конструкциями, а о создании системы, которая обеспечивала бы безопасность для всех государств и исключала бы практику укрепления собственной безопасности за счет безопасности других. Мы предлагаем сосредоточить усилия на восстановлении профессионального политического и военно-политического диалога, развитии мер доверия и транспарентности, возобновлении контактов между экспертами и поиске взаимоприемлемых решений по наиболее чувствительным вопросам безопасности. Наши концептуальные предложения представлены в “Хартии многообразия и многополярности в XXI веке”, — сказал он.