Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращения в ООН и призвала отреагировать на новые варварские нападения ВСУ на мирное население в ЛНР, Запорожской, Брянской и Курской областях.
«Я направила обращения г-ну [Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру] Тюрку и спецпредставителю генсекретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой незамедлительно отреагировать на новые варварские нападения на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего», — написала она в «Максе», указав, что речь о последних атаках на белорусский пассажирский автобус в Брянской области и городской автобус в Лисичанске (ЛНР), а также ударе по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыве автомобиля в Рыльске Курской области 3 июля.
Лантратова сообщила, что попросила международные структуры осудить эти преступления, обеспечить независимый мониторинг и привлечь виновных к ответственности. «Одновременно прошу расширить усилия по защите пленных и по скорейшему воссоединению семей, а также усилить гуманитарную помощь пострадавшим», — написала омбудсмен.
Она поприветствовала тот факт, что Тюрк ранее осудил пытки российских военнопленных. По ее словам, этот факт говорит о том, что многочисленные призывы РФ осудить преступления киевского режима наконец-то услышали.
Тюрк в ходе 62-й сессий Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) призвал немедленно положить конец пыткам российских военнопленных, заявив, что около половины военных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники его управления, сообщали о пытках или других видах жестокого обращения.