Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лантратова обратилась в ООН после новых атак ВСУ на мирных граждан РФ

Речь о последних ударах по белорусскому автобусу в Брянской области и автобусу в Лисичанске, а также ударе по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыве автомобиля в Рыльске Курской области.

Источник: РИА "Новости"

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращения в ООН и призвала отреагировать на новые варварские нападения ВСУ на мирное население в ЛНР, Запорожской, Брянской и Курской областях.

«Я направила обращения г-ну [Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру] Тюрку и спецпредставителю генсекретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой незамедлительно отреагировать на новые варварские нападения на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего», — написала она в «Максе», указав, что речь о последних атаках на белорусский пассажирский автобус в Брянской области и городской автобус в Лисичанске (ЛНР), а также ударе по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыве автомобиля в Рыльске Курской области 3 июля.

Лантратова сообщила, что попросила международные структуры осудить эти преступления, обеспечить независимый мониторинг и привлечь виновных к ответственности. «Одновременно прошу расширить усилия по защите пленных и по скорейшему воссоединению семей, а также усилить гуманитарную помощь пострадавшим», — написала омбудсмен.

Она поприветствовала тот факт, что Тюрк ранее осудил пытки российских военнопленных. По ее словам, этот факт говорит о том, что многочисленные призывы РФ осудить преступления киевского режима наконец-то услышали.

Тюрк в ходе 62-й сессий Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) призвал немедленно положить конец пыткам российских военнопленных, заявив, что около половины военных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники его управления, сообщали о пытках или других видах жестокого обращения.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше