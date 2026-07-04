Лантратова обратилась в ООН после новых атак ВСУ на мирных граждан РФ

«Я направила обращения г-ну [Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру] Тюрку и спецпредставителю генсекретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой незамедлительно отреагировать на новые варварские нападения на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего», — написала она в «Максе», указав, что речь о последних атаках на белорусский пассажирский автобус в Брянской области и городской автобус в Лисичанске (ЛНР), а также ударе по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыве автомобиля в Рыльске Курской области 3 июля.