Губернатор Беглов сообщил о массированной атаке украинских БПЛА на Санкт-Петербург

Санкт-Петербург и Ленинградская область в ночь на 4 июля подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Александр Беглов сообщил о 72 сбитых БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Удар пришелся на нефтяной терминал в Кировском районе, пострадавших и разрушений нет. Одновременно Москву пытались атаковать более 200 БПЛА, 62 из которых уничтожены на подлете, сообщил Сергей Собянин. По данным Минобороны, за ночь над регионами сбито 389 дронов.