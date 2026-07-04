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Захарова: Путин дал понять, что «неонацистскую гадину» будут добивать до конца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появление президента РФ Владимира Путина на совещании по освобождению Константиновки в военной форме является сигналом о намерении «добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам».

Источник: РИА "Новости"

Как отметила Захарова, она обратила внимание на сообщения британского политика и журналиста Джима Фергюсона, который расценил появление российского лидера в военной форме на совещании как намеренный сигнал.

«Думаю, он прав. Сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно. Все они были проигнорированы сломавшимся западным рестранслятором. Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам. От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

«Работаем, братья и сестры!» — добавила Захарова.

Ранее Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, отвечая на письмо Владимира Зеленского, обратился к российским военным на линии боевого соприкосновения. Свое выступление он завершил словами «Работайте, братья!», подчеркнув, что вся страна ими гордится.

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