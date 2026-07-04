Захарова: Путин дал понять, что «неонацистскую гадину» будут добивать до конца

«Думаю, он прав. Сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно. Все они были проигнорированы сломавшимся западным рестранслятором. Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам. От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения», — написала дипломат в своем Telegram-канале.