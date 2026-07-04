Захарова: Путин дал понять, что «неонацистскую гадину» будут добивать до конца

Как отметила Захарова, она обратила внимание на сообщения британского политика и журналиста Джима Фергюсона, который расценил появление российского лидера в военной форме на совещании как намеренный сигнал.
«Думаю, он прав. Сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно. Все они были проигнорированы сломавшимся западным рестранслятором. Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам. От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
«Работаем, братья и сестры!» — добавила Захарова.
Ранее Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, отвечая на письмо Владимира Зеленского, обратился к российским военным на линии боевого соприкосновения. Свое выступление он завершил словами «Работайте, братья!», подчеркнув, что вся страна ими гордится.