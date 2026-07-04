Посольство России в США назвало, в чем едины обе страны

В посольстве добавили, что Россия и США способны и должны выстраивать конструктивное сосуществование на основе равноправного, взаимоуважительного и экономически устойчивого партнерства. Дипломаты напомнили, что с момента основания США в 1776 году Россия поддерживала американцев в борьбе за независимость. Отмечается, что Екатерина II отказалась помогать Лондону блокадой и войсками, а в годы Гражданской войны в США российские эскадры у берегов Америки помешали иностранному вмешательству. Кроме того, канцлер Александр Горчаков заверил президента США Авраама Линкольна в стремлении сохранить американский Союз неделимым.