Посольство России в США назвало, в чем едины обе страны

«Сегодня, при отсутствии принципиальных идеологических разногласий, обе наши страны, возглавляемые лидерами с отличной личной химией, отстаивают традиционные ценности семьи и религии, суверенитет и национальное государство — в противовес либерально-глобалистскому “порядку, основанному на правилах”, который доминирует в современной Европе», — говорится в тексте поздравления.
В посольстве добавили, что Россия и США способны и должны выстраивать конструктивное сосуществование на основе равноправного, взаимоуважительного и экономически устойчивого партнерства. Дипломаты напомнили, что с момента основания США в 1776 году Россия поддерживала американцев в борьбе за независимость. Отмечается, что Екатерина II отказалась помогать Лондону блокадой и войсками, а в годы Гражданской войны в США российские эскадры у берегов Америки помешали иностранному вмешательству. Кроме того, канцлер Александр Горчаков заверил президента США Авраама Линкольна в стремлении сохранить американский Союз неделимым.
День независимости отмечается в США 4 июля. Это главный национальный праздник, установленный в честь принятия Декларации независимости в 1776 году. Документ провозгласил отделение 13 американских колоний от Великобритании и образование США как суверенного государства. В 2026 году страна празднует 250-летний юбилей этого события.
С праздником Соединенные Штаты поздравили многие мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина. В письме американскому коллеге Дональду Трампу он назвал появление американского государства через подписание Декларации о независимости «важной вехой мировой истории». Путин также отметил роль Москвы и Вашингтона в формировании основ современного миропорядка. По его словам, сегодня Россия и США, как «крупнейшие ядерные державы», несут ответственность за глобальную безопасность и стабильность.
Как в июне писал Foreign Policy, администрация США отвечала отказом на просьбы европейских союзников ужесточить риторику в отношении России. Отмечалось, что это аргументировалось нежеланием навредить переговорам по украинскому урегулированию. Трамп не раз заявлял о желании завершить конфликт России и Украины.