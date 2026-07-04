Аминов: все, кто приезжал в Калининград в командировки, обратно не возвращаются

Глава Калининграда Олег Аминов полагает, что главный показатель достижений региона — это мнение приезжающих. Он также заявил, что главы других городов говорили ему, что их подчиненные не возвращаются обратно из командировок в Калининград. Комментарии Аминова по поводу достижений Калининграда и региона приводит РИЦ «ТАСС Калининград».
«Давайте так, это будет не моё мнение, а мнение приезжающих сюда людей. Те, которые были год-два назад, они приезжают и видят разительные изменения в лучшую сторону как в городе, так и в области. То есть это вот самый главный показатель. И увеличение туристического потока, который мы постоянно ощущаем. И общаясь даже со своими коллегами из других регионов… С мэрами городов, небольших муниципальных районов… Они отмечают, что все, кто приезжал в Калининград в командировку (их подчинённые), обратно не возвращаются. Поэтому вот это самый главный показатель того, что Калининград — лучший город на Земле», — сказал Аминов.
Видео: РИЦ «ТАСС Калининград».
Аминов также заявил, что в Калининграде «проживают более 115 национальностей и конфессий, но всех объединяет одна “национальность” — калининградец.
«Я лично считаю, что в Калининграде проживает всего одна национальность. Это национальность “калининградец-тире-понаехали”. У нас тут все откуда-то, — сказал он. — Поэтому у нас в Калининграде априори не может быть каких-то национальных разногласий по количеству коренных жителей или некоренных жителей. Вот этим вот славен Калининград. Почему я убеждён, что калининградцы — это национальность? Потому что даже москвичи отмечают, что встречая в Москве калининградца, которые добродушнее, радостнее и участливее ко всему происходящему, сразу говорят: “Вы, наверное, из Калининграда?” Поэтому на сегодняшний день я искренне люблю наших жителей. Мы гордимся ими. Понятно, что они неравнодушные, трудолюбивые, замечательные, любят власть покритиковать, без этого никуда. Но тем не менее задача-то у всех одна — сделать наш город лучше. Что у нас получается, в общем-то, я искренне надеюсь».
Напомним, в конце июня состоялось окончательное заседание Горсовета текущего созыва. После формирования нового состава Горсовета по итогам сентябрьских выборов в Калининграде будет назначен глава города, который будет совмещать также функции и главы администрации.