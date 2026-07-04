Аминов: все, кто приезжал в Калининград в командировки, обратно не возвращаются

«Я лично считаю, что в Калининграде проживает всего одна национальность. Это национальность “калининградец-тире-понаехали”. У нас тут все откуда-то, — сказал он. — Поэтому у нас в Калининграде априори не может быть каких-то национальных разногласий по количеству коренных жителей или некоренных жителей. Вот этим вот славен Калининград. Почему я убеждён, что калининградцы — это национальность? Потому что даже москвичи отмечают, что встречая в Москве калининградца, которые добродушнее, радостнее и участливее ко всему происходящему, сразу говорят: “Вы, наверное, из Калининграда?” Поэтому на сегодняшний день я искренне люблю наших жителей. Мы гордимся ими. Понятно, что они неравнодушные, трудолюбивые, замечательные, любят власть покритиковать, без этого никуда. Но тем не менее задача-то у всех одна — сделать наш город лучше. Что у нас получается, в общем-то, я искренне надеюсь».