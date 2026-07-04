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Путин подписал закон о поддержке НПЗ и обеспечении рынка топливом

Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий меры по насыщению внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также оказанию поддержки отечественным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 4 июля.

Источник: Новости Mail

В тексте закона уточняется, что под регулирование подпадает «смешение налогоплательщиком прямогонного бензина, приобретенного (полученного) налогоплательщиком в соответствии с договором купли-продажи, с иными компонентами в целях производства высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина».

Согласно принятому документу, кабинет министров наделяется полномочиями по определению видов топлива, допущенных к обороту на территории России. Закон также включает комплекс мер, стимулирующих выпуск автомобильного бензина, в том числе посредством смешивания прямогонного бензина с другими компонентами. Кроме того, для крупных нефтеперерабатывающих заводов продлевается срок действия модернизационных соглашений — до конца 2026 года.

Ряд положений закона вступает в силу задним числом и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года. Нормы, касающиеся модернизации НПЗ, применяются к правоотношениям с 1 января 2026 года.

Ранее, 3 июля, вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы. Как уточняется, особое внимание было уделено Иркутской области и Забайкальскому краю: руководители этих субъектов представили доклады о текущих запасах и поставках нефтепродуктов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 июля информировал, что глава государства поддержал инициативу о приоритетной отправке дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. Также президент одобрил предложение о выделении средств на субсидирование авиабилетов для населения данного региона.

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