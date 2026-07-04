Путин подписал закон о поддержке НПЗ и обеспечении рынка топливом

Согласно принятому документу, кабинет министров наделяется полномочиями по определению видов топлива, допущенных к обороту на территории России. Закон также включает комплекс мер, стимулирующих выпуск автомобильного бензина, в том числе посредством смешивания прямогонного бензина с другими компонентами. Кроме того, для крупных нефтеперерабатывающих заводов продлевается срок действия модернизационных соглашений — до конца 2026 года.