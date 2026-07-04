МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новая полоса безопасности пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в канале в «Максе».
Медведев назвал Киев «лживыми ублюдками», которые утонули «в блевотине собственного лицемерия» и призвал их «не обольщаться». «Правда все равно пробьет себе дорогу», — написал он, комментируя реакцию Украины и ее спонсоров на освобождение российскими войсками Константиновки.
Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.Читать дальше