СМИ узнали дату следующих переговоров между США и Ираном

Помимо этого, Иран принимает на себя обязательство не создавать ядерное оружие. Вопрос, касающийся иранской ядерной программы, должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны договорились провести соответствующие переговоры в течение 60 дней. Для Тегерана результатом данных договоренностей должно стать снятие антииранских санкций.