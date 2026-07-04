СМИ узнали дату следующих переговоров между США и Ираном

«Следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится 11 июля в Пакистане», — говорится в публикации телеканала на его странице в соцсети X.
Как утверждает Al Arabiya, в ходе переговоров планируется обсудить вопросы санкций, замороженных иранских активов, а также ядерную проблематику.
По данным телеканала, состав делегации Ирана будет определен после завершения траурных мероприятий, связанных с кончиной бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
В ночь на 18 июня Иран и США в дистанционном формате подписали меморандум, предусматривающий завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ также устанавливает сроки снятия Соединенными Штатами морской блокады и восстановления Ираном судоходства в Ормузском проливе.
Помимо этого, Иран принимает на себя обязательство не создавать ядерное оружие. Вопрос, касающийся иранской ядерной программы, должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны договорились провести соответствующие переговоры в течение 60 дней. Для Тегерана результатом данных договоренностей должно стать снятие антииранских санкций.