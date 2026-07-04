В Варшаве проходит марш памяти жертв Волынской резни

ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались на площади Трех Крестов в центре Варшавы, чтобы почтить память жертв Волынской резни, передает корреспондент РИА Новости.
«Мы помним Волынь и жертв украинцев! Не дадим жизни бандеровцам», — скандируют они.
Среди участников — активисты различных движений правого толка. Вместе они двинулись маршем в сторону Могилы Неизвестного Солдата на площади Пилсудского. В ближайшие дни в различных регионах запланированы и другие подобные акции.
Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между Украиной и Польшей. Последняя 11 июля отмечает День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. За несколько лет она с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв в двух местах на территории Украины.
В очередной раз отношения между странами обострились из-за продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников. Так, в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла, которым того в 2023 году наградил его предшественник Анджей Дуда.
В годы Великой Отечественной войны УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. Помимо Волынской резни, на счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе зверски убиты были и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.