В Варшаве проходит марш памяти жертв Волынской резни

Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между Украиной и Польшей. Последняя 11 июля отмечает День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. За несколько лет она с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв в двух местах на территории Украины.