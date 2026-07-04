Кремль ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке

Кремль приветствует готовность украинского лидера Владимира Зеленского приехать в Россию для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольской правды», комментируя предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в полностью контролируемой российской армией Константиновке в ДНР.
«Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что украинский лидер может приехать в Москву, когда станет готов принять «важные ответственные решения», которые в Киеве «хорошо известны».
Взятие Константиновки Песков назвал «важной победой» России. «Константиновка — это очень важный, важный укрепрайон на пути нашего освобождения Краматорска и Славянска. Специальная военная операция будет продолжаться», — заявил пресс-секретарь Путина.
Ранее Зеленский в телеграм-канале назвал заявление российской армии о переходе Константиновки под российский контроль «ложью». Он добавил, что если Константиновка теперь находится под контролем России, то это создает условия для личной встречи с Путиным на этой территории с целью скорейшего завершения конфликта.
В начале июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой двусторонний диалог для урегулирования конфликта и рассмотреть возможность переговоров на нейтральной площадке. Российский лидер, выступая на ПМЭФ, заявил, что пока не видит в этой встрече смысла. Ранее Путин допускал встречу с Зеленским в Москве.
Накануне, 3 июля, Путину доложили об установлении полного контроля российских войск над Константиновкой. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал взятие города важным этапом в установлении полного контроля России над Донбассом и выполнении поставленных целей спецоперации.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Константиновка является «ключом к последнему оплоту» Украины в Донбассе — славянско-краматорской агломерации. По его словам, общая площадь перешедшей России территории города составила более 66 кв. км.
Славянск, Краматорск, Дружковка, как и ранее Константиновка, формируют единую глубоко эшелонированную оборонительную линию ВСУ, которую в Донбассе называют «городами-крепостями». Как отмечал Reuters, установление контроля над Константиновкой дает российским войскам плацдарм для дальнейшего продвижения на север вдоль этого оборонительного пояса, а также создает угрозу нанесения регулярных ударов по Славянску и Краматорску с расстояния около 15 км. Украинские военные в этом районе сообщили агентству, что маршруты снабжения ВСУ уже находятся под непрерывным воздействием артиллерии, дронов и управляемых авиабомб, которые разрушают инфраструктуру вдоль дороги, ведущей к северу от Константиновки.
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