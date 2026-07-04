Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке

Кремль приветствует готовность Зеленского приехать в Россию для переговоров, заявил Песков, комментируя его предложение встретиться с Путиным в полностью контролируемой российской армией Константиновке.

Источник: РБК

Кремль приветствует готовность украинского лидера Владимира Зеленского приехать в Россию для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольской правды», комментируя предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в полностью контролируемой российской армией Константиновке в ДНР.

«Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что украинский лидер может приехать в Москву, когда станет готов принять «важные ответственные решения», которые в Киеве «хорошо известны».

Взятие Константиновки Песков назвал «важной победой» России. «Константиновка — это очень важный, важный укрепрайон на пути нашего освобождения Краматорска и Славянска. Специальная военная операция будет продолжаться», — заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее Зеленский в телеграм-канале назвал заявление российской армии о переходе Константиновки под российский контроль «ложью». Он добавил, что если Константиновка теперь находится под контролем России, то это создает условия для личной встречи с Путиным на этой территории с целью скорейшего завершения конфликта.

В начале июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой двусторонний диалог для урегулирования конфликта и рассмотреть возможность переговоров на нейтральной площадке. Российский лидер, выступая на ПМЭФ, заявил, что пока не видит в этой встрече смысла. Ранее Путин допускал встречу с Зеленским в Москве.

Накануне, 3 июля, Путину доложили об установлении полного контроля российских войск над Константиновкой. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал взятие города важным этапом в установлении полного контроля России над Донбассом и выполнении поставленных целей спецоперации.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Константиновка является «ключом к последнему оплоту» Украины в Донбассе — славянско-краматорской агломерации. По его словам, общая площадь перешедшей России территории города составила более 66 кв. км.

Славянск, Краматорск, Дружковка, как и ранее Константиновка, формируют единую глубоко эшелонированную оборонительную линию ВСУ, которую в Донбассе называют «городами-крепостями». Как отмечал Reuters, установление контроля над Константиновкой дает российским войскам плацдарм для дальнейшего продвижения на север вдоль этого оборонительного пояса, а также создает угрозу нанесения регулярных ударов по Славянску и Краматорску с расстояния около 15 км. Украинские военные в этом районе сообщили агентству, что маршруты снабжения ВСУ уже находятся под непрерывным воздействием артиллерии, дронов и управляемых авиабомб, которые разрушают инфраструктуру вдоль дороги, ведущей к северу от Константиновки.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше