Кремль ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке

Славянск, Краматорск, Дружковка, как и ранее Константиновка, формируют единую глубоко эшелонированную оборонительную линию ВСУ, которую в Донбассе называют «городами-крепостями». Как отмечал Reuters, установление контроля над Константиновкой дает российским войскам плацдарм для дальнейшего продвижения на север вдоль этого оборонительного пояса, а также создает угрозу нанесения регулярных ударов по Славянску и Краматорску с расстояния около 15 км. Украинские военные в этом районе сообщили агентству, что маршруты снабжения ВСУ уже находятся под непрерывным воздействием артиллерии, дронов и управляемых авиабомб, которые разрушают инфраструктуру вдоль дороги, ведущей к северу от Константиновки.