Путин подписал закон о стабилизации рынка топлива

«Будет ли это для армии или для всех, я не могу точно сказать, но, учитывая, что это временная мера, я думаю, что это будет для общего пользования, потому что у всех автомобили разные и многим подойдет и “Евро-3”. Понятно, что кому нужно заливать 100-й, заливать “Евро-3” не будет. Все же думают о своей машине. Конечно, он будет помечаться на заправках. Те, кого это устраивает, могут брать его. Те, кого не устраивает, будут брать другой. Он же еще дешевле будет в любом случае, что тоже немаловажно в нынешней ситуации», — заявил депутат.