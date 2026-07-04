Путин подписал закон о заморозке порога доходов для уплаты НДС

Закон предусматривал и дальнейшее снижение порога до 15 млн руб. в 2027 году и до 10 млн руб. с 2028 года. При этом осенью 2025 года, когда в целях борьбы с искусственным дроблением бизнеса принималось решение о снижении порога, изначально планировалось сразу же понизить лимит до 10 млн руб. Снижение порога с 60 млн до 10 млн руб. должно было увеличить долю плательщиков НДС среди бизнесов на УСН примерно с 4 до 15%. Однако позже, после призывов деловых ассоциаций, правительство смягчило переход, растянув его на три года.