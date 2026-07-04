Путин подписал закон о заморозке порога доходов для уплаты НДС

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении на уровне 20 млн руб. порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) должен платить НДС. Закон опубликован на официальном портале.
Закон направлен на реализацию предложения президента, озвученного на Петербургском международном экономическом форуме, — «отложить дальнейшее снижение порога выручки» и «зафиксировать его сегодня на текущем уровне».
Речь идет о внесении изменений в статью 145 Налогового кодекса России. Пороговые значения доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, становится плательщиком НДС, сохраняются на уровне 20 млн руб. на очередной плановый бюджетный цикл — 2027−2029 годы.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
До 2025 года предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) были освобождены от уплаты НДС. После налоговой реформы для них ввели обязанность платить налог при превышении определенного порога годовой выручки. В 2025 году он составлял 60 млн руб., а с 1 января 2026 года был снижен до 20 млн руб.
Закон предусматривал и дальнейшее снижение порога до 15 млн руб. в 2027 году и до 10 млн руб. с 2028 года. При этом осенью 2025 года, когда в целях борьбы с искусственным дроблением бизнеса принималось решение о снижении порога, изначально планировалось сразу же понизить лимит до 10 млн руб. Снижение порога с 60 млн до 10 млн руб. должно было увеличить долю плательщиков НДС среди бизнесов на УСН примерно с 4 до 15%. Однако позже, после призывов деловых ассоциаций, правительство смягчило переход, растянув его на три года.
О том, что обсуждается заморозка лимита по НДС для УСН на уровне 20 млн руб., впервые сообщил глава РСПП Александр Шохин — сразу же после того, как в Кремле объявили о его будущем назначении на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей.
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