Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, заявил в эфире Радио «Комсомольской правда» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что взятие Константиновки российскими военными — важное достижение, поскольку оно стало успехом в преодолении важного укрепрайона.
По словам Пескова, эти укрепрайоны с 2014 года «заливались бетоном». Киев был уверен, что они абсолютно неприступны. «Наши военные доказали обратное. Специальная военная операция будет продолжаться», — заявил он.
В конце мая официальный представитель президента также заявил, что Россия продолжит военную операцию до достижения своих целей, несмотря на риторику руководства Украины.
Об установлении полного контроля российских войск над Константиновкой президенту Владимиру Путину доложили 3 июля. «Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ», — сказал Песков.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также назвал взятие города важным этапом для установления полного контроля над Донбассом и достижения целей военной операции на Украине.
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