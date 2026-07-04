Напомним, что об освобождении Константиновки от захватчиков киевского режима стало известно 3 июля. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, полный переход города под контроль российской армии стал важной победой для Москвы в зоне специальной военной операции.