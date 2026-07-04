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Россия предлагает прекратить обстрел Константиновки для передачи тел военных ВСУ

Москва предложила Киеву остановить обстрел Константиновки 6 июля для передачи тел погибших украинских военных в рамках гуманитарной акции.

Источник: Комсомольская правда

Россия предложила Вооруженным силам Украины прекратить обстрел Константиновки в ДНР для проведения гуманитарной акции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Уточняется, что Москва предложила Киеву прекратить обстрел города, чтобы провести передачу тел украинских военнослужащих, погибших там в ходе боевых действий в населенном пункте.

ВСУ предлагается остановить обстрел Константиновки в период с 12:00 до 18:00 по московскому времени в предстоящий понедельник, 6 июля.

Напомним, что об освобождении Константиновки от захватчиков киевского режима стало известно 3 июля. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, полный переход города под контроль российской армии стал важной победой для Москвы в зоне специальной военной операции.

ВС России преодолели важный укрепрайон в Константиновке, открыв путь к освобождению Краматорска и Славянска.