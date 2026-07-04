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Песков заявил о продолжении специальной военной операции

Специальная военная операция (СВО) на Украине будет продолжена. Об этом 4 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Новости Mail

«Специальная военная операция будет продолжаться», — сказал Песков в интервью газете «Комсомольская правда».

Представитель Кремля отметил, что украинская сторона полагала укрепрайоны в Константиновке неприступными. Как уточнил Песков, российские военные опровергли это утверждение.

Днем ранее Песков информировал, что Константиновка полностью перешла под контроль российских войск. Президент России Владимир Путин назвал взятие данного населенного пункта значимым этапом в ликвидации подразделений ВСУ в Краматорско-Славянском укрепрайоне.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 июля заявил, что освобождение Константиновки является очевидным успехом российских войск и важным этапом в освобождении Донбасса, а также в достижении целей СВО. Медведев также указал, что новая полоса безопасности на Украине будет проходить по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

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