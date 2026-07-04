Песков заявил о продолжении специальной военной операции

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 июля заявил, что освобождение Константиновки является очевидным успехом российских войск и важным этапом в освобождении Донбасса, а также в достижении целей СВО. Медведев также указал, что новая полоса безопасности на Украине будет проходить по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.