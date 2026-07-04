Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о создании в Одессе Академии военно-морских сил Украины.
По словам Зеленского, он принял это решение, чтобы выразить свое уважение и признательность военнослужащим Военно-морских сил Украины, а также в честь празднования Дня ВМС страны, который приходится на первое воскресенье июля.
«Знаю, что есть такая потребность наших ВМС, есть соответствующая способность и есть, главное, желание наших курсантов, нашей молодежи служить Украине», — написал он в Telegram-канале.
Глава киевского режима дал обещание выполнить все задачи.
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