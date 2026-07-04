Более 30 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против съезда АдГ

Перед выставочным центром Эрфурта, где проходит двухдневный съезд, во второй половине дня собрались около 15 тыс. человек. Имели место небольшие стычки протестующих с полицией, которой пришлось применять слезоточивый газ против особо агрессивных демонстрантов. В правоохранительных органах подтвердили случаи нападения на журналистов и заверили, что они будут расследованы. Один представитель СМИ был доставлен в больницу.