Более 30 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против съезда АдГ

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Порядка 31 тыс. человек приняли участие в демонстрациях, митингах, сидячих забастовках против проведения в Эрфурте федерального съезда «Альтернативы для Германии» (АдГ). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.
Перед выставочным центром Эрфурта, где проходит двухдневный съезд, во второй половине дня собрались около 15 тыс. человек. Имели место небольшие стычки протестующих с полицией, которой пришлось применять слезоточивый газ против особо агрессивных демонстрантов. В правоохранительных органах подтвердили случаи нападения на журналистов и заверили, что они будут расследованы. Один представитель СМИ был доставлен в больницу.
Рано утром сотни делегатов съезда АдГ были доставлены к выставочному центру на автобусах в сопровождении полиции, поскольку протестующие блокировали некоторые улицы, дороги и даже автобан.
К акциям призвали некоторые партии, в частности, социал-демократы, Левая партия, «Зеленые», профсоюзы и другие общественные организации и инициативы. На демонстрациях против АдГ выступали политики.
Делегаты съезда АдГ ранее в субботу переизбрали на пост сопредседателей Тино Хрупаллу и Алис Вайдель.