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Силы ПВО за день сбили 92 беспилотника ВСУ над регионами России

Средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских дрона над территорией России.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны сбили 92 беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией регионов России за день. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в субботу, 4 июля.

«В течение дня в период с 07:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщает ведомство.

Уточняется, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Курской, Псковской, Ленинградской, Смоленской и Тверской областей, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июля перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Украинские дроны, в том числе, были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей, территорией Крыма и Московской области.

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