Силы ПВО за день сбили 92 беспилотника ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны сбили 92 беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией регионов России за день. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в субботу, 4 июля.
«В течение дня в период с 07:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщает ведомство.
Уточняется, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Курской, Псковской, Ленинградской, Смоленской и Тверской областей, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июля перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Украинские дроны, в том числе, были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей, территорией Крыма и Московской области.