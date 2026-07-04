Силы ПВО за день сбили 92 беспилотника ВСУ над регионами России

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июля перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Украинские дроны, в том числе, были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей, территорией Крыма и Московской области.