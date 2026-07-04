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Оппозиция Армении объявила о начале нового этапа политического сопротивления

Пять оппозиционных политических сил Армении объявили о начале нового этапа сопротивления после решения Конституционного суда отклонить требование аннулировать результаты парламентских выборов. Заявление блоков «Сильная Армения», «Армения» и «Национально-демократический полюс», а также партий «Армянский национальный конгресс» и «Процветающая Армения» опубликовал News.am.

Пять оппозиционных политических сил Армении объявили о начале нового этапа сопротивления после решения Конституционного суда отклонить требование аннулировать результаты парламентских выборов. Заявление блоков «Сильная Армения», «Армения» и «Национально-демократический полюс», а также партий «Армянский национальный конгресс» и «Процветающая Армения» опубликовал News.am.

«Решение Конституционного суда означает не конец борьбы, а начало нового, более систематического, институционального и масштабного этапа политического сопротивления», — указано в заявлении. Решение КС «не устраняет фальсификацию выборов, массовые нарушения избирательного процесса и не разрешает глубокий политико-правовой кризис в стране», подчеркнули партии. Авторы заявления пообещали объявить о дальнейших шагах и совместных программах в ближайшее время.

Выборы в Армении прошли 7 июня. По официальным данным ЦИК, в Национальное собрание прошли три политические силы: правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,74% голосов), блок «Сильная Армения» (23,27%) и блок «Армения» (9,92%). Семь оппозиционных политических сил потребовали признать итоги выборов недействительными. 4 июля Конституционный суд отклонил иски оппозиции и оставил результаты голосования без изменений.

Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Под выборами в Армении подвели черту».

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