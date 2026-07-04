Боевики атаковали армию Мали сразу в пяти населённых пунктах

Агентство отмечает, что представитель возглавляемого туарегами «Фронта освобождения Азавада» подтвердил участие своего движения в этих атаках. В то же время исламистская группировка «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM*), которая объявила себя официальным отделением «Аль-Каиды»* в Мали, пока не сделала никаких заявлений.