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Балицкий заявил об обстреле детского сада в Каменке-Днепровской

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по детскому саду № 1 «Барвинок» в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области.

Источник: РБК

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по детскому саду № 1 «Барвинок» в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По данным администрации, в результате обстрела повреждения получили остекление и крыша здания. Пострадавших нет.

«К счастью, в момент обстрела дети и сотрудники в здании отсутствовали», — рассказал он, заверив, что власти региона примут все необходимые меры для восстановления объекта в кратчайшие сроки.

В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа также сообщили ТАСС, что под обстрел попала газораспределительная станция. Масштаб повреждений власти не уточнили.

Запорожская область регулярно подвергается украинским атакам. Накануне, 3 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по городскому рынку в Токмаке. При атаке погибли пять человек, еще 21 пострадал. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 Уголовного кодекса).

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