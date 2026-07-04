Качиньский: Украина не сможет вступить в ЕС при «культе Бандеры»

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ожидает от Киева конкретных шагов после скандала вокруг героизации спорных исторических фигур. В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из руководителей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил имя «героев УПА*» одному из центров спецопераций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла, объяснив решение разногласиями по вопросам исторической памяти.