Качиньский: Украина не сможет вступить в ЕС при «культе Бандеры»

«Украина со своим культом Бандеры и других преступников, своим прославлением УПА* и ОУН* не вступит в Европейский союз», — предупредил он и добавил, что в случае победы на выборах его политическая сила не допустит такого сценария.
Качиньский потребовал от Киева пересмотра политики исторической памяти. При этом он подчеркнул, что не возлагает коллективную ответственность на всех украинцев, а говорит только о тех, кто считает «варварских преступников героями».
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ожидает от Киева конкретных шагов после скандала вокруг героизации спорных исторических фигур. В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из руководителей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил имя «героев УПА*» одному из центров спецопераций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла, объяснив решение разногласиями по вопросам исторической памяти.
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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.