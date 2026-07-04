Фицо: Словакия будет продолжать оказывать Украине только гумпомощь

«Я начал диалог с генеральным секретарем НАТО Рютте, мы обменялись письмами, где мы свою позицию объяснили. Я сказал, что Словакия не будет частью никакого кредита, никакого гранта, никаких гарантий, никакого финансового механизма на поддержку войны на Украине. Мы продолжим гуманитарную помощь и совместные заседания правительств», — ответил Фицо.