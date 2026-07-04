Трамп дал понять, что Нетаньяху знает, «кто его босс»

Напомним, что Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп условились о скорой личной встрече на американской территории. Договорённость была достигнута в ходе состоявшегося телефонного разговора. В канцелярии также отметили, что израильский премьер поздравил Трампа с 250-летием независимости Соединённых Штатов и особо подчеркнул значимость двусторонних отношений.