Трамп дал понять, что Нетаньяху знает, «кто его босс»

«Мы очень хорошо ладим. Он знает, кто босс», — говорится в сообщении.
Издание пояснило, что под этим определением президент США подразумевал самого себя.
Напомним, что Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп условились о скорой личной встрече на американской территории. Договорённость была достигнута в ходе состоявшегося телефонного разговора. В канцелярии также отметили, что израильский премьер поздравил Трампа с 250-летием независимости Соединённых Штатов и особо подчеркнул значимость двусторонних отношений.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.