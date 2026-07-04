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Над Россией в течение дня сбили почти 100 дронов

Дежурные средства ПВО в период с 07:00 до 20:00 мск перехватили в небе над российскими регионами 92 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Дежурные средства ПВО в период с 07:00 до 20:00 мск перехватили в небе над российскими регионами 92 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны сбили над Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской и Тверской областями, а также над Крымом акваторией Азовского моря.

В ночь на 4 июля средства ПВО отразили атаку 389 дронов на регионы России.

Вскоре после публикации сводки власти Ленинградской области, также подвергшейся налету, сообщили о женщине, пострадавшей из-за дрона. Последствия были зафиксированы и на земле. Так, в Санкт-Петербурге удар был нанесен по нефтяному терминалу, а на территории Петергофа упал беспилотник.

В Крыму в результате атаки один человек погиб, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

В Псковской области при налете в поселке Кунья повреждения получило остекление в двух многоквартирных домах — от разбитого стекла были ранены два человека.

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