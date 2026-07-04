Над Россией в течение дня сбили почти 100 дронов

Вскоре после публикации сводки власти Ленинградской области, также подвергшейся налету, сообщили о женщине, пострадавшей из-за дрона. Последствия были зафиксированы и на земле. Так, в Санкт-Петербурге удар был нанесен по нефтяному терминалу, а на территории Петергофа упал беспилотник.