«Кому война, кому понятно что»: как эсеры выбирали кандидатов в Госдуму

«Справедливая Россия» 4 июля на второй части предвыборного съезда утвердила список кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва. В общефедеральную часть списка вошли четверо во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Всего справоросы выдвинули 263 человек по спискам и 224 — по одномандатным округам.
«Отдел хорошего настроения» и «табурет с занозами».
Открывая мероприятие, Миронов назвал главную цель кампании. «Наша задача — не просто увеличить численность своих депутатов в Госдуме и в законодательных органах власти субъектов, а сформировать мощные фракции, способные решительно влиять на актуальную повестку нашей страны», — заявил он. Выборы, по его словам, пройдут «в очень непростых условиях», сентябрьское голосование попытается сорвать Запад: «Да, непросто. Да, военные условия. Но тем не менее выборы обязательно пройдут».
Конкурирующие партии — ЛДПР и «Единую Россию» — лидер справороссов укорил за то, что те якобы заимствуют их идеи. «Вы сами видите, как ЛДПР перехватывает наши инициативы. “Единая Россия” старается тоже что-то такое делать, — заметил он. — Но если вы такие белые и пушистые, отменяйте пенсионный возраст, завтра же. Что будет в ответ? Тишина. Но мы говорим: давайте возвращать пенсионный возраст: женщины — 55, мужчины — 60».
Миронов повторил свою давнюю идею «переименовать специальную военную операцию в контртеррористическую». Помимо этого, лидер партии раскритиковал Центробанк за удержание высокой ключевой ставки: «Я с трибуны съезда объявляю и говорю: это вредительство». Он уверил, что в таких условиях отечественное производство неконкурентоспособно.
Партия предлагает прогрессивную шкалу налогов, налог на дивиденды и налог на роскошь, а также повышение МРОТ до 60 тыс. руб. — по словам Миронова, эта цифра рассчитана вместе с РАН.
Досталось и Росстату, который Миронов назвал «отделом хорошего настроения» при Минэкономразвития и привел в пример собственные данные: по его словам, 32 млн человек обращаются за дотацией на оплату ЖКУ, а 64% граждан трудятся более чем на одной работе.
Раскритиковал он и людей, которые зарабатывают на военной операции. «В апреле этого года в стране продано рекордное количество люксовых авто, — отметил он. — Ну, кому война, а кому понятно, что. То есть люди пояса затягивают, последнее отдают, в том числе нашим воинам, а кто-то покупает люксовое авто».
После него об экономической повестке высказался вице-спикер Госдумы, первый зампред партии Александр Бабаков. Он призвал отказаться от подхода к государству как к коммерческому предприятию: «Наша страна — не предприятие. Наша страна — это наш дом, который мы призваны обустроить самостоятельно». По его логике, к таким сферам, как жильё, инфраструктура, детство и старость, нельзя применять критерий окупаемости. Бабаков также рассказал о созданной по инициативе «Справедливой России» международной социалистической сети «Совинтерн», форум которой прошёл в Москве в апреле. «Пришло время ответственности», — резюмировал Бабаков.
Отдельным блоком партийцы представили свою программу, которую назвали «Манифестом справедливости». Она состоит из десяти идей, каждую из которых на съезде презентовал один из членов партии. Одну из них — «защиту защитников» — докладывал участник военной операции Руслан Татаринов. Он призвал закрепить единый федеральный стандарт поддержки военнослужащих и их семей: бесплатное предоставление до одного гектара земли, однократное списание кредитных долгов и приоритетное право на трудоустройство в органы власти.
Другую цель представил актер Владимир Конкин. Он предложил «передать культуру России будущим поколениям» и предупредил выдвиженцев об искушении властью, предостерегая их от высокомерия: по его словам, вместо «трона» избранникам нужно думать о «табурете с занозами» и помнить о народе, который их избрал.
Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин, презентуя следующую цель, пообещал вернуть ЦБ «под контроль народа в лице государства» и снизить ключевую ставку до 5%. Депутат Марина Ким предложила ввести «мамин ОКВЭД» и «мамину зарплату» за родительский труд. Другие предложения делегатов касались доступного жилья, бесплатной медицины, качественного образования и взятия под жесткий контроль миграции.
Список без Драпеко и Бурляева.
Общефедеральную часть списка составили четыре человека: председатель партии Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, депутат Госдумы Марина Ким и участник специальной военной операции, полковник Олег Чернышев.
Всего партия выдвинула по федеральному округу 263 кандидата, разбитых на 37 региональных групп, и ещё 224 кандидата — по одномандатным округам. Оба списка с трибуны зачитала Марина Ким.
Среди лидеров региональных групп — глава думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и зампредседателя комитета по экономическому развитию Михаил Делягин (московская группа). Дерутаты Федот Тумусов, Анатолий Аксаков, Галина Хованская, Анатолий Грешневиков выдвинулись от одномандатных округов.
Всего в кандидаты попали 17 действующих депутатов Госдумы. Среди них не оказалось актеров Елены Драпеко и Николая Бурляева. Драпеко в комментарии заявила РБК, что решила не баллотироваться, чтобы «дать дорогу молодым поколениям», Бурляев не ответил на звонки.
По словам председателя мандатной комиссии, главы курского отделения партии Геннадия Баева, среди участников съезда десять делегатов — бывшие или нынешние участники военной операции на Украине. Самому молодому делегату, по данным комиссии, 24 года (2001 год рождения), старейшему — 84 (1941 год).
Вера на кубиках и кот-маскот.
Мероприятия состоялось в Центре международной торговли, который ради него украсили желтыми флагами и баннерами «Справедливой России» со слоганами «С любовью к Родине, с заботой о людях» и «Справедливость складывается из дел». Та же фраза украшала стенд партии, рядом с которым сложили кубики с буквами, складывающимися в слово «справедливость». На каждой из букв было также указано слово, важное для партии, пояснили РБК организаторы: «вера», «солидарность», «ежедневный» и так далее.
У стенда всем желающим предлагалось сфотографировать с маскотом съезда — рыжим котом в майке «Справедливая Россия». Пространство съезда украшали портреты участников военной операции, сделанные художниками-любителями.
Участники съезда могли попробовать забить гол в ворота, где табличками символически были обозначены цели атак справороссов — «сверхдоходы банков», «высокая ставка ЦБ», «повышение НДС» и так далее. Идея установить их, по словам организаторов съезда, была навеяна проходящим сейчас Чемпионатом мира по футболу. Всем желающим они раздавали бутылки с водой, этикетка на которых гласила «Утоли жажду справедливости».
«Справедливая Россия» последней из парламентских партий провела съезд. Ранее списки утвердили КПРФ (20 июня), ЛДПР (27 июня), «Единая Россия» (28 июня) и «Новые люди» (1 июля).
Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут 18−20 сентября 2026 года по смешанной системе — 225 мандатов по спискам и 225 по одномандатным округам.