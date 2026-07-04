«Кому война, кому понятно что»: как эсеры выбирали кандидатов в Госдуму

После него об экономической повестке высказался вице-спикер Госдумы, первый зампред партии Александр Бабаков. Он призвал отказаться от подхода к государству как к коммерческому предприятию: «Наша страна — не предприятие. Наша страна — это наш дом, который мы призваны обустроить самостоятельно». По его логике, к таким сферам, как жильё, инфраструктура, детство и старость, нельзя применять критерий окупаемости. Бабаков также рассказал о созданной по инициативе «Справедливой России» международной социалистической сети «Совинтерн», форум которой прошёл в Москве в апреле. «Пришло время ответственности», — резюмировал Бабаков.