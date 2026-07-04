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Джонсон поздравил США с Днем независимости, назвав «британским проектом»

Борис Джонсон поздравил США с 250-летием независимости заявлением о том, что страна является «британским проектом». Он выразил уверенность в том, что преимущества американской государственности имеют под собой британскую основу.

Источник: РБК

США являются наиболее могущественной страной на планете, которую Китай не сможет догнать в течение еще следующих 100 лет, но американцам стоит помнить, что страна основана британцами и является «британским проектом». Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье в Daily Mail, приуроченной к 250-летию независимости США.

По его словам, обретение Тринадцатью колониями Британии в Северной Америке суверенитета — не результат автономного развития американской политической мысли, а закономерный продукт идей британских деятелей эпохи Просвещения в XVIII веке.

«До окончательного разрыва с ненавистным правительством Георга III, взимавшим чрезмерные налоги, такие люди, как Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин, считали себя британцами — верными слугами короны — и верили, что, начав свое восстание, они отстаивали древние принципы, заложенные в Англии: верховенство права, представительное правительство, суд присяжных и отсутствие налогообложения без представительства», — считает Джонсон.

Он подчеркнул, что само существование современных Соединенных Штатов должно быть для британцев поводом гордиться, и назвал его «самым выдающимся из того, что Британия подарила миру на сегодняшний день».

По мнению Джонсона, именно британские идеалы, заложенные в основе американской государственности, являются причиной геополитического лидерства США в мире и гарантируют им доминирующее положение «на столетие или даже больше».

4 июля в США отмечается День независимости — главный национальный праздник в честь принятия Декларации независимости в 1776 году. Этот документ провозгласил отделение 13 американских колоний от Великобритании и рождение США как нового суверенного государства. В 2026 году страна празднует 250-летний юбилей этого события.

Среди сильных сторон американской государственности Джонсон отметил Конституцию США, гарантирующую права граждан на свободу слова и выбора жизненного пути, а также контроль над деятельностью правительства. «А кто написал эту демократическую конституцию? Кто дал американскому народу те права и свободы, которые и по сей день являются гарантией его феноменального процветания? Это была группа британских колонистов, которые в 1776 году были справедливо доведены до предела глупостью британского премьер-министра лорда [Фредерика] Норта и его администрации», — заявил он.

Раскрывая свое утверждение о невозможности Китая соперничать на равных с США в течение будущего столетия, экс-премьер Великобритании назвал факторы, которые, по его словам, указывают на американское превосходство: большие расходы на оборону, гораздо более крупный военно-морской флот, армия с опытом боевых действий, военные базы по всему миру, большая и динамично развивающаяся экономика, технологические компании, доллар в качестве мировой резервной валюты, географическое положение, природные ресурсы, «относительно малая населенность» территории с потенциалом роста и заселения, большой человеческий капитал.

Эти преимущества он также связал с британским базисом американской государственности.

На основании своих суждений о невозможности Китая сравниться с США в течение ближайшего века Джонсон также отверг опасения председателя КНР Си Цзиньпина по поводу «ловушки Фукидида», высказанные китайским лидером 14 мая во время визита в Пекин президента США Дональда Трампа.

«Так что с 250-летием, США! — по оригинальной идее Британии!», — заключил он.

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