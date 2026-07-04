Джонсон поздравил США с Днем независимости, назвав «британским проектом»

Среди сильных сторон американской государственности Джонсон отметил Конституцию США, гарантирующую права граждан на свободу слова и выбора жизненного пути, а также контроль над деятельностью правительства. «А кто написал эту демократическую конституцию? Кто дал американскому народу те права и свободы, которые и по сей день являются гарантией его феноменального процветания? Это была группа британских колонистов, которые в 1776 году были справедливо доведены до предела глупостью британского премьер-министра лорда [Фредерика] Норта и его администрации», — заявил он.