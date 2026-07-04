Axios: Трамп заявил, что США не намерены убивать руководство Ирана

«Трамп заявил Axios, что он наблюдает за церемонией прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи», — говорится в публикации. «Они все там», — отметил Трамп, имея в виду руководство Ирана. Как уточнил портал, говоря о возможности нанесения удара с целью убийства ключевых должностных лиц исламской республики, глава вашингтонской администрации подчеркнул: «Мы не будем этого делать, поскольку тогда нам не с кем будет вести переговоры».