Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник уничтожен над Смоленской областью

Над территорией Смоленской области средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат.

Над территорией Смоленской области средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем MAX-канале проинформировал глава региона Василий Анохин.

По данным властей, инцидент обошелся без жертв и разрушений наземной инфраструктуры. Обломки сбитого дрона упали за пределами жилых зон.

На местах возможного падения фрагментов аппарата сейчас работают оперативные группы экстренных служб. Специалисты проводят осмотр территории.

Власти напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность и в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Читайте также: Над семью регионами России и Азовским морем сбили 92 беспилотника.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!