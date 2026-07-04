Беспилотник уничтожен над Смоленской областью

Над территорией Смоленской области средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем MAX-канале проинформировал глава региона Василий Анохин.
По данным властей, инцидент обошелся без жертв и разрушений наземной инфраструктуры. Обломки сбитого дрона упали за пределами жилых зон.
На местах возможного падения фрагментов аппарата сейчас работают оперативные группы экстренных служб. Специалисты проводят осмотр территории.
Власти напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность и в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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