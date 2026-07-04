Трамп перед встречей с Нетаньяху заявил, что тот знает, «кто здесь босс»

«Мы очень хорошо ладим. Нетаньяху знает, кто здесь босс», — сказал Трамп в телефонном интервью.
Это будет первая встреча лидеров после их встречи в Ситуационной комнате в феврале, когда Нетаньяху представил свой план по совместной войне против Ирана, пишет Axios. Израильский официальный источник издания при этом сообщил, что встреча на следующей неделе может не состояться из-за поездки Трампа в Турцию, на саммит НАТО, 7−8 июля.
Канцелярия премьер-министра Израиля заявила в комментарии Axios, что Нетаньяху позвонил Трампу в пятницу, чтобы поздравить его с 250-й годовщиной Дня независимости США. «Премьер-министр и президент договорились встретиться в ближайшее время в США», — говорится в заявлении.
Люди из окружения Трампа, по данным Axios, становятся все более скептичными в отношении Нетаньяху. «Многие из ближайших советников Трампа считают, что Биби ошибался во всем», — заявил американский чиновник.
По данным Axios, встреча в Белом доме была бы очень важна для Нетаньяху, который начинает предвыборную кампанию к выборам в октябре, где он, по данным опросов, отстает.
Трамп также заявил Axios, что наблюдает за похоронами бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и что иранцы «умоляют заключить сделку». Он сказал, что стороны решили взять недельный перерыв в переговорах до окончания траурных мероприятий и в это время не будут вести огонь друг по другу.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что отношения Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху ухудшились из-за попыток американского президента положить конец войне с Ираном и усилий Тель-Авива по продолжению конфликта. По данным газеты, во время одного из телефонных разговоров Трамп раскритиковал действия Израиля в Ливане, спросив, зачем они продолжают взрывать здания.
Другие собеседники газеты сообщали, что Трамп называл Нетаньяху неуправляемым, утверждая, что тот хочет «бомбить всех», и заявляя, что ему надоели постоянные требования израильского премьера усилить военные действия.
«Это никогда не закончится. Если вы хотите жить на Ближнем Востоке и во всем мире, вы должны быть очень сильными», — сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос израильского «14-го канала», можно ли считать войны против Ирана, ХАМАС и «Хезболлы» законченными.
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