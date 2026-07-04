Трамп перед встречей с Нетаньяху заявил, что тот знает, «кто здесь босс»

Это будет первая встреча лидеров после их встречи в Ситуационной комнате в феврале, когда Нетаньяху представил свой план по совместной войне против Ирана, пишет Axios. Израильский официальный источник издания при этом сообщил, что встреча на следующей неделе может не состояться из-за поездки Трампа в Турцию, на саммит НАТО, 7−8 июля.