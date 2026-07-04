Фицо назвал «абсолютное» условие вступления Украины в ЕС

«Никто не примет вступление страны в ЕС, пока она вовлечена в военный конфликт», — заявил премьер. По мнению Фицо, Украина не должна иметь особых преимуществ перед странами Западных Балкан, которые «годами ждут вступления» в ЕС.
Он также указал на риск, что после окончания конфликта множество обученных украинских солдат с доступом к оружию, но без перспектив в трудоустройстве, могут спровоцировать рост организованной преступности. «Я бы не хотел, чтобы у Словакии в соседях была страна, где процветает организованная преступность, поэтому у Украины должна быть какая-то перспектива — и я надеюсь, что у нее есть перспектива стать демократической, мирной и безопасной страной, стремящейся к членству в ЕС», — заявил Фицо.
Словацкий премьер также раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас, заявив, что ей не хватает способности вести нужный ЕС диалог с Россией и Украиной одновременно, а поддержки такого диалога среди государств-членов сейчас нет. По его мнению, глава дипломатии ЕС должен обладать куда большим неформальным авторитетом, чем Каллас.
Условием, только после выполнения которого Украина может быть принята в ЕС, президент Словакии Петер Пеллегрини также называл окончание вооруженного конфликта. «Это должно быть основным условием для разговоров о реальных шагах, которые бы приблизили Украину к членству в Европейском союзе», — сказал он.
Ранее в июне Фицо выступил против потенциального выделения Киеву кредита на €70 млрд, который союзники по НАТО планируют обсудить на предстоящем саммите в Анкаре в июле. «Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в предоставлении военных кредитов Украине», — сказал Фицо.
В середине июня ЕС начал первый этап переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС. «Мы видим, какую тяжелую работу проделали эти страны, и мы вознаграждаем их за это», — было сказано в сообщении Еврокомиссии. Euronews сообщал, что власти ЕС планируют разделить переговорные треки Молдавии и Украины по вступлению в блок в связи с разной скоростью и качеством исполнения странами условий.
Венгрия 13 июня сняла вето на вступление Украины. Венгерский премьер Петер Мадьяр подчеркнул, что открытие переговорного блока — это «лишь первый шаг» в процессе, который может затянуться на годы. Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС в 2022 году, а в 2024-м Евросоюз символически запустил переговорный процесс. Однако фактический диалог был заблокирован Венгрией: экс-премьер страны Виктор Орбан наложил вето.
В начале июня комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что блок рассматривает два сценария членства Украины — полноценное вступление после выполнения всех требований и завершение процесса интеграции или же так называемая секторальная интеграция. Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал дать Украине особый статус «ассоциированного члена» как промежуточный этап на пути к ее полноправному членству в ЕС. Такой статус предполагал бы отсутствие у Украины права голоса. Украинский лидер Владимир Зеленский называл предложение Украине об «ассоциированном членстве» несправедливым.
Возможное вступление в Евросоюз — суверенное право Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе, заявил в прошлом году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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