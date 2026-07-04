Фицо назвал «абсолютное» условие вступления Украины в ЕС

Он также указал на риск, что после окончания конфликта множество обученных украинских солдат с доступом к оружию, но без перспектив в трудоустройстве, могут спровоцировать рост организованной преступности. «Я бы не хотел, чтобы у Словакии в соседях была страна, где процветает организованная преступность, поэтому у Украины должна быть какая-то перспектива — и я надеюсь, что у нее есть перспектива стать демократической, мирной и безопасной страной, стремящейся к членству в ЕС», — заявил Фицо.