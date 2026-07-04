Премьер Польши заявил об ожидании первого шага от Украины

Напомним, очередной виток охлаждения в отношениях двух стран произошел после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров УПА* (организация запрещена на территории России) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, глава государства присвоил отдельному центру спецопераций «Север» ВСУ наименование «Имени героев УПА*».