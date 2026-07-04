Премьер Польши заявил об ожидании первого шага от Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе общения с журналистами заявил, что Варшава рассчитывает на инициативу со стороны украинских властей в урегулировании дипломатического конфликта. Поводом для напряжения стали недавние решения Киева, касающиеся чествования фигур, связанных с нацистским движением.
Глава польского правительства отметил, что от президента Украины Владимира Зеленского хотели бы услышать «выразительный сигнал». По словам Туска, украинская сторона предпринимает определенные усилия, однако Польша настаивает на более четкой позиции.
Премьер также связал возникшее напряжение с объективными историческими причинами, отметив, что Киеву трудно принять собственную историю. В качестве наиболее драматического примера он привел события на Волыни, подчеркнув, что Польше знакомы подобные сложности.
Напомним, очередной виток охлаждения в отношениях двух стран произошел после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров УПА* (организация запрещена на территории России) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, глава государства присвоил отдельному центру спецопераций «Север» ВСУ наименование «Имени героев УПА*».
В ответ на эти действия президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла. Вслед за этим часть украинских политиков отказалась от польских наград, а также последовали отказы от украинских орденов с польской стороны.
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