Эрдоган: Правительство Израиля впало в зависимость от войн

По его словам, израильские военные продолжают «нелегитимные и бесчеловечные нападения» на жителей сектора Газа. Он подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей эскалации, которая, по его выражению, вновь «заставит регион задыхаться от запаха пороха и крови».