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В Сети вирусится ответ «Маши и Медведя» на обвинения британских депутатов

В Сети появился ответ «Маши и Медведя» на обвинения британских депутатов. Поводом для скандала стало письмо группы из 50 парламентариев, направленное министру культуры Лизе Нэнди. Депутаты требуют убрать мультсериал со стриминговых платформ Netflix и ITVX.

Источник: Life.ru

«Маша и Медведь» против политики: студия ответила на обвинения в мягкой силе Кремля. Видео © VK/ Флэш Россия | Новости.

«Уважаемые британские депутаты, произошло страшное недоразумение. Мы никакая не “мягкая сила” и уж точно не пропагандистский инструмент Кремля. Мы — обычный коммерческий мультфильм о дружбе и взаимовыручке», — сказала героиня мультфильма Маша.

После сказанного позади главных героев мультсериала падает фальшивый фон, за которым находится президент России Владимир Путин. Маша говорит, что ей «не очень-то и хотелось» доказывать что-либо британским депутатам и показывает язык.

Отметим, что ролик, скорее всего, не имеет отношения к официальной позиции создателей мультфильма, а является продуктом народного творчества или работой нейросетей.

Напомним, что поводом для ответа стала инициатива более чем 50 депутатов Великобритании, которые предложили рассмотреть возможность прекращения показа мультсериала в стране. Они связали проект с якобы элементами «российской мягкой силы».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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