В Сети вирусится ответ «Маши и Медведя» на обвинения британских депутатов

«Уважаемые британские депутаты, произошло страшное недоразумение. Мы никакая не “мягкая сила” и уж точно не пропагандистский инструмент Кремля. Мы — обычный коммерческий мультфильм о дружбе и взаимовыручке», — сказала героиня мультфильма Маша.