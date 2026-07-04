В Сети вирусится ответ «Маши и Медведя» на обвинения британских депутатов

«Маша и Медведь» против политики: студия ответила на обвинения в мягкой силе Кремля. Видео © VK/ Флэш Россия | Новости.
«Уважаемые британские депутаты, произошло страшное недоразумение. Мы никакая не “мягкая сила” и уж точно не пропагандистский инструмент Кремля. Мы — обычный коммерческий мультфильм о дружбе и взаимовыручке», — сказала героиня мультфильма Маша.
После сказанного позади главных героев мультсериала падает фальшивый фон, за которым находится президент России Владимир Путин. Маша говорит, что ей «не очень-то и хотелось» доказывать что-либо британским депутатам и показывает язык.
Отметим, что ролик, скорее всего, не имеет отношения к официальной позиции создателей мультфильма, а является продуктом народного творчества или работой нейросетей.
Напомним, что поводом для ответа стала инициатива более чем 50 депутатов Великобритании, которые предложили рассмотреть возможность прекращения показа мультсериала в стране. Они связали проект с якобы элементами «российской мягкой силы».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.