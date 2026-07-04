Nice-Matin сообщила о выходе из комы бизнесмена после покушения в Монако

На записях с камер видеонаблюдения подозреваемая изначально была опознана как мужчина среднего роста в черной панаме, скрывавшей его голову. Однако по показаниям свидетеля, допрошенного в тот же вечер, а также другим видеозаписям, это была женщина, «замаскированная под мужчину». В четверг, 2 июля, в доме подозреваемой в Германии был проведен обыск, однако саму ее не обнаружили, сообщила немецкая полиция.