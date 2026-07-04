Nice-Matin сообщила о выходе из комы бизнесмена после покушения в Монако

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся в больнице в Марселе после покушения, вышел из комы, пишет газета Nice-Matin. Его состояние оценивается как «обнадеживающее».
До этого газета писала, что Ермолаев получил серьезные ожоги и был доставлен в больницу в Ницце. Затем его на вертолете перевезли в госпиталь Сент-Анн в Тулоне, после чего — в Марсель.
Вторая пострадавшая при взрыве Анна Насобина, дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области и соосновательница светского клуба Club Éclectique, находится в критическом состоянии в больнице в Ницце. Женщине ампутировали обе ноги, есть риск, что она утратит зрение, слух и речь, сообщает издание.
13-летний ребенок, также раненный при взрыве, был доставлен в больницу в Ницце, угрозы для его жизни нет.
Власти Монако объявили в международный розыск 39-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в покушении на убийство бизнесмена украинского происхождения. В документах Интерпола она фигурирует как Анастасия Березовская; ее разыскивают по обвинению в «покушении на убийство, размещении взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом и преступном сговоре».
Взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. Подозреваемая сначала поджидала Ермолаева, после чего оставила у входа в здание взрывное устройство и привела его в действие дистанционно в 20:58 — как раз в тот момент, когда трое пострадавших, возвращавшихся после ужина в ресторане, подошли к ступеням у входа.
После взрыва она скрылась пешком в направлении соседнего города Босолей. Там женщина забрала свой автомобиль, чтобы отправиться в Италию, а затем в Германию, где в последний раз проживала и где был арендована машина, сообщил заместитель прокурора Монако Морган Раймонд.
На записях с камер видеонаблюдения подозреваемая изначально была опознана как мужчина среднего роста в черной панаме, скрывавшей его голову. Однако по показаниям свидетеля, допрошенного в тот же вечер, а также другим видеозаписям, это была женщина, «замаскированная под мужчину». В четверг, 2 июля, в доме подозреваемой в Германии был проведен обыск, однако саму ее не обнаружили, сообщила немецкая полиция.
По данным Der Spiegel, разыскиваемая уроженка Луганской области Анастасия Березовская 1987 года рождения после начала военных действий на Украине в 2022 году въехала в Германию как беженка и некоторое время проживала в центре для беженцев в Гессене.
Как писала газета Le Figaro, следствие не исключает версию о причастности к взрыву Службы безопасности Украины (СБУ), а Nice-Matin называла одной из возможных причин нападения планы Ермолаева выступить в Европарламенте с критикой коррупции на Украине. Spiegel, в свою очередь, сообщает, что правоохранительные органы рассматривают версию о личном мотиве подозреваемой, но не исключают и ее связь с организованной преступностью.
Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен и инвестор. «Forbes Украина» в 2021 году включал его в список 100 богатейших украинцев, оценивая состояние в $220 млн.
В 2019 году Вадим Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В конце декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Ермолаева. Как со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет «Украинская правда», олигарх мог иметь отношение к мошенническим call-центрам в Днепре.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».