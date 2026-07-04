Борис Джонсон назвал США «британским проектом» в День независимости

250-летие независимости США отмечается 4 июля 2026 года. Эта дата приурочена к 250-летию принятия Декларации независимости, которая была подписана 4 июля 1776 года в Филадельфии и считается отправной точкой американской государственности. Именно в этом документе впервые появилось официальное название страны — Соединённые Штаты Америки, и было провозглашено отделение от Великобритании.