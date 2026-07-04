Оппозиция Армении объявила о новом этапе борьбы после решения суда по выборам

Политические силы заявили, что продолжают обсуждать возможные дальнейшие действия. По их мнению, вердикт суда не устраняет факта фальсификаций и не снимает вопросов о законности будущего правительства. В числе подписавших заявление — блоки «Сильная Армения» и «Армения», партии «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национальный демократический полюс».