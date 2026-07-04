В Запорожье частично без света остались 14 муниципальных образований

В Запорожской области в результате аварии в системе энергоснабжения частично обесточенными остались 14 муниципальных образований, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Отключения затронули Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский муниципальные округа, а также города Энергодар, Мелитополь и Бердянск.
«Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы региона», — заявил Балицкий.
Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, добавил он.
Ранее Балицкий сообщил об ударе по детскому саду в Каменке-Днепровской, в результате которого были повреждены крыша и остекление. Пострадавших не было. В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что под обстрел также попала газораспределительная станция.
Запорожская область регулярно сталкивается с перебоями с электроснабжением. Несколькими днями ранее, 29 июня, аварийные отключения электроэнергии затронули значительную часть региона.
Перебои, по заявлению Балицкого, были вызваны повреждением объектов энергетики при ударах по энергосистеме Запорожской области. Работы по стабилизации были электроснабжения осложнены высокими рисками атак.
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