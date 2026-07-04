Итоги выборов в Армении: оппозиция переходит к новому этапу борьбы

Пять оппозиционных политических объединений Армении выступили с совместным заявлением, в котором объявили о переходе к новому, более системному этапу политического сопротивления. Причиной для такого шага стало решение Конституционного суда, оставившего в силе итоги парламентских выборов, утвержденные Центральной избирательной комиссией.
Напомним, оппозиционные силы ранее подали иски в КС с требованием отменить результаты голосования. В своих жалобах они ссылались на оказание давления на избирателей, вмешательство правоохранительных органов в политические процессы, использование административного ресурса и нарушения финансовой отчетности со стороны правящей партии. В субботу суд, рассмотрев эти доводы, подтвердил легитимность выборов.
Оппозиция, однако, не согласилась с данным вердиктом. В опубликованном обращении, которое подписали блоки «Сильная Армения» и «Армения», партии «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс», говорится, что решение суда не устраняет последствия фальсификаций и массовых нарушений, а также не разрешает глубинный политический и правовой кризис в стране. По мнению подписавшихся, власть в сложившихся условиях утрачивает легитимность.
В документе также перечислены ключевые принципиальные направления, по которым оппозиционные силы достигли согласия. Среди них — недопущение изменения конституции, защита Армянской апостольской церкви и прав политзаключенных, а также отстранение от власти действующего руководства страны. Оппозиция настаивает на том, что смена власти и формирование качественно нового национального правительства являются единственным условием для восстановления конституционного порядка и обеспечения безопасности государства.
В заявлении уточняется, что обсуждения между политическими силами относительно дальнейших шагов продолжаются. Подробности о совместных программах и конкретных действиях обещают обнародовать в ближайшее время.
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