Итоги выборов в Армении: оппозиция переходит к новому этапу борьбы

Оппозиция, однако, не согласилась с данным вердиктом. В опубликованном обращении, которое подписали блоки «Сильная Армения» и «Армения», партии «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс», говорится, что решение суда не устраняет последствия фальсификаций и массовых нарушений, а также не разрешает глубинный политический и правовой кризис в стране. По мнению подписавшихся, власть в сложившихся условиях утрачивает легитимность.